Подорожание проезда в Харьковской области предполагает, что поездки останутся безопасными и удобными даже при новых тарифах.

Украинцы с 1 сентября столкнутся с подорожанием проезда в Харьковской области, сообщает Politeka.

Берестинский городской совет проинформировал , что перевозчик ООО «Феникс» повышает тарифы на автобусные перевозки в связи с резким ростом расходов на топливо, обслуживание техники и запчасти.

По решению компании, с начала осени поездки из АС города в деревни общины, а также с железнодорожного вокзала города в микрорайон будут стоить на 30% дороже. Последний раз тарифы пересматривались еще в 2022 году. У перевозчика подчеркивают, что повышение минимально необходимо для сохранения безопасного и надлежащего уровня обслуживания пассажиров.

Новые тарифы выглядят так: маршрут №1369 Берестин – Тишенковка с 40 до 60 грн, №1364 Берестин – Малая Комышвата с 55 до 70 грн, №1374 Берестин – Берестовенькая с 40 до 55 грн, №1377 Берестин – Песчанка0

Также изменения затронут городские маршруты: №1 Железнодорожный вокзал – микрорайон №3 и №2 Полтавская – поселок Опытное с 10 до 15 гривен, а №3 Полтавская – Песчанка с 15 до 20 грн. Стоимость проезда не включает в себя дополнительные расходы на обслуживание пассажиров на автостанциях.

Берестинский городской совет и перевозчик называют повышение вынужденным шагом, позволяющим частично компенсировать рост расходов и обеспечить стабильную работу общественного транспорта для жителей общины.

