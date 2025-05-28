Мешканців просять заздалегідь зробити запас води для побутових потреб на час відключення води у Вінниці.

Відключення води у Вінниці заплановане на 29 травня — низка вулиць у мікрорайонах Київська та частково Замостя залишиться без водопостачання з 09:00 до 00:00, повідомляє Politeka.

Про це повідомили в КП "Вінницяоблводоканал".

Тимчасове припинення подачі пов’язане з проведенням ремонтних робіт на мережах водопостачання. Без води залишаться мешканці за такими адресами: вул. Стрілецька (будинки 16-А, 20, 26, 28, 19), Н. Левицького, Можайського, просп. Нарбута, проїзд Київський, вул. Київська, 80, Гонти (будинки 15–19, 23–31), пров. Станіславського (№1–17, 2–18), а також вул. О. Божка.

Мешканців просять заздалегідь зробити запас для побутових потреб на час відключення води у Вінниці. Роботи планують завершити до півночі того ж дня. У разі потреби додаткова інформація буде оприлюднена на сайті підприємства або офіційних каналах міськради.

Фахівці зазначають, що подібні заходи — вимушені, але необхідні для забезпечення стабільної роботи водомереж.

У разі ускладнень або змін у графіку виконання робіт, жителів поінформують додатково. Після завершення ремонту водопостачання обіцяють відновити у повному обсязі.

В українців перепрошують за тимчасові незручності та закликав мешканців із розумінням поставитися до ситуації.

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