Платежі за тепло влітку у Запоріжжі, як і в інших містах, часто не є прозорими.

Платежі за тепло влітку у Запоріжжі викликають здивування у багатьох споживачів, адже опалювальний сезон завершено, а рахунки надходять і далі, повідомляє Politeka.

Причина — застосування двоставкового тарифу, за якого частина вартості тепла розподіляється рівномірно на весь рік. Така система має спростити життя, однак на практиці часто створює простір для зловживань.

Про це розповів експерт у сфері ЖКГ та голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко. За його словами, двоставковий тариф дозволяє зменшити навантаження на бюджет узимку, однак заплутує самих платників. Люди змушені оплачувати послугу, яку фактично не споживають, і часто не розуміють, як формується сума у квитанції.

Попенко наголошує, що навіть за наявності будинкового лічильника, перевірити правильність нарахувань складно — потрібно аналізувати платіжки за цілий рік. У такій ситуації споживачі вразливі до маніпуляцій. Прикладом є ситуація у Харкові у 2023 році, коли через складні схеми тисячі мешканців отримали необґрунтовані рахунки.

За словами експерта, платежі за тепло влітку у Запоріжжі та інших містах мають бути прозорими. Він закликав українців вимагати пояснень від постачальників, а також звертати увагу на будь-які підозрілі суми. Адже в умовах слабкого захисту прав споживачів це — єдиний спосіб уникнути несправедливих нарахувань.

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