У місті планують удосконалити маршрутну мережу громадського транспорту та ввести новий графік руху транспорту в Харкові.

Новий графік руху транспорту в Харкові почне діяти через впровадження маршрутів та подовження існуючих, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо про всі зміни.

У місті планують удосконалити маршрутну мережу задля зручності пасажирів. Новий графік руху транспорту в Харькові виглядає наступним чином:

Автобусний маршрут №107 буде подовжено — тепер він курсуватиме від вулиці Наталії Ужвій до залізничної станції «Основа».

буде подовжено — тепер він курсуватиме від вулиці Наталії Ужвій до залізничної станції «Основа». Автобусний маршрут №62 , який раніше працював у тестовому режимі, вирішено ввести на постійній основі. Він сполучатиме проспект Жуковського зі станцією метро «Держпром» і проходитиме через вулицю Європейську.

, який раніше працював у тестовому режимі, вирішено ввести на постійній основі. Він сполучатиме проспект Жуковського зі станцією метро «Держпром» і проходитиме через вулицю Європейську. Тролейбусний маршрут №40 також буде подовжено — його новий кінцевий пункт розташовуватиметься на площі Конституції, а стартуватиме він, як і раніше, з проспекту Перемоги.

Ці зміни покликані покращити транспортне сполучення між районами міста та зробити пересування зручнішим для мешканців і гостей міста.

Крім цього, через ремонтні роботи введено новий графік руху транспорту в Харькові та змінено проїзд трамваїв №12 і №27, а замість частини рейсів курсує автобус.

Зокрема, трамваї 12-го маршруту тимчасово не доїжджають до Центрального парку. Із 10:00 і орієнтовно до 17:00 трамвай курсує за новою схемою: від вокзалу "Харків-Пасажирський” через вулиці Євгена Котляра, Велику Панасівську, провулки Лосівський та Пискунівський, проїзд Рогатинський, Клочківську — до вулиці Європейської.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота в Харкові: пенсіонерам пропонують зарплату у 30 тисяч, перелік вакансій з гідною оплатою.

Також Politeka писала, Пенсія в Харківській області: виплати зросли, скільки тепер виплачують пенсіонерам.

Як повідомляла Politeka, Робота в Харкові: пенсіонерам пропонують гарну роботу з чималою оплатою, заплатять 20 тисяч.