В городе планируется усовершенствовать маршрутную сеть общественного транспорта и ввести новый график движения транспорта в Харькове.

Новый график движения транспорта в Харькове начнет действовать через внедрение маршрутов и продление существующих, сообщает Politeka.net.

Рассказываем обо всех переменах.

В городе планируется усовершенствовать маршрутную сеть для удобства пассажиров. Новый график движения транспорта в Харькове выглядит следующим образом:

Автобусный маршрут №107 будет продлен — теперь он будет курсировать от улицы Натальи Ужвий до железнодорожной станции «Основа».

будет продлен — теперь он будет курсировать от улицы Натальи Ужвий до железнодорожной станции «Основа». Ранее работавший в тестовом режиме автобусный рейс №62 решено ввести на постоянной основе. Он будет соединять проспект Жуковского со станцией метро «Госпром» и будет проходить через Европейскую улицу.

решено ввести на постоянной основе. Он будет соединять проспект Жуковского со станцией метро «Госпром» и будет проходить через Европейскую улицу. Троллейбусный маршрут №40 также будет продлен — его новый конечный пункт будет размещаться на площади Конституции, а стартовать он по-прежнему с проспекта Победы.

Эти изменения призваны улучшить транспортное сообщение между районами города и сделать передвижение более удобным для жителей и гостей города.

Кроме этого, из-за ремонтных работ введен новый график движения транспорта в Харькове и изменен проезд трамваев №12 и №27, а вместо части рейсов курсирует автобус.

В частности, трамваи 12-го маршрута временно не доезжают до Центрального парка. С 10.00 и ориентировочно до 17.00 трамвай курсирует по новой схеме: от вокзала "Харьков-Пассажирский" через улицы Евгения Котляра, Большую Афанасьевскую, переулки Лосовский и Пискуновский, проезд Рогатинский, Клочковскую - до улицы Европейский.

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