Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харківській області є важливою опорою для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харківській області, проте лише в певних районах, повідомляє Politeka.net.

Важливо знати, куди саме звертатися, аби скористатися цією підтримкою. Відповідну інформацію надала міська рада у своєму повідомленні в Telegram.

Фахівці територіального центру соціального обслуговування Немишлянського району надають допомогу людям похилого віку, забезпечуючи їх продуктами харчування безпосередньо за місцем проживання.

Соціальні працівники займаються закупівлею та доставкою продуктів, медикаментів, допомагають з прибиранням, пранням, оформленням документів і проведенням необхідних платежів. За потреби вони також готують їжу та організовують доставку гарячих обідів з найближчих пунктів безкоштовного харчування.

Особи, які належать до вразливих категорій населення, можуть звернутисяі особисто або через уповноваженого представника, який має нотаріально завірену довіреність. Продуктові набори видаються в місті Харкові за адресою бульвар Богдана Хмельницького, 10-а у робочі дні. Якщо людина маломобільна, волонтери привезуть допомогу додому до заявника.

Для отримання допомоги потрібно надати документи, що підтверджують особу, а також довідки, які засвідчують приналежність до соціально вразливої категорії. За додатковою інформацією або для оформлення адресної підтримки можна звернутися за телефонами: (057) 725-31-15 або (096) 059-86-54.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Харківській області є важливою опорою для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах.

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