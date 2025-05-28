Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области являются важной опорой для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области, но только в определенных районах, сообщает Politeka.net.

Важно знать, куда обращаться, чтобы воспользоваться этой поддержкой. Соответствующую информацию предоставил городской совет в своем сообщении в Telegram.

Специалисты территориального центра социального обслуживания Немышлянского района оказывают помощь пожилым людям, обеспечивая их продуктами питания непосредственно по месту жительства.

Социальные работники занимаются закупкой и доставкой еды, медикаментов, помогают с уборкой, стиркой, оформлением документов и проведением необходимых платежей. При необходимости они готовят еду и организуют доставку горячих обедов из ближайших пунктов бесплатного питания.

Лица, принадлежащие к уязвимым категориям населения, могут обратиться лично или через уполномоченного представителя, имеющего нотариально заверенную доверенность. Наборы надаются в городе Харькове по адресу бульвар Богдана Хмельницкого, 10-я в рабочие дни. Если человек маломобилен, волонтеры привезут помощь домой заявителю.

Для получения помощи нужно предоставить документы, подтверждающие личность, а также справки, удостоверяющие принадлежность к социально уязвимой категории. За дополнительной информацией или для оформления адресной поддержки можно обратиться по телефонам: (057) 725-31-15 или (096) 059-86-54.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области являются важной опорой для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

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