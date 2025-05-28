Синоптики вже оприлюднили прогноз погоди в Україні на кілька днів та розповіли всі подробиці.

Прогноз погоди в Україні на найближчі дні демонструє контрасти: від дощів до ясного неба, залежно від регіону, повідомляє Politeka.

29 травня погода в Україні залишатиметься переважно похмурою з періодичними дощами. Найбільш дощовий день прогнозують у Львові, де опади супроводжуватимуть день від ранку до вечора. Температура коливатиметься в межах +10...+15°C.

У Києві хмарно з дощем у другій половині дня, стовпчики термометрів покажуть до +20°C. У Харкові дощова погода триватиме майже увесь день, хоча до вечора опади стихнуть – до +21°C. В Одесі дрібні опади також прогнозують вдень, але ввечері стане сухо та дещо тепліше – до +19°C.

У п’ятницю, 30 травня, ситуація зміниться: над більшістю міст проясниться небо. У Львові та Києві опадів не очікується, у Харкові й Одесі йтиме лише короткочасний денний дощ. Потепління стане відчутнішим – у деяких регіонах до +24°C.

У суботу, 31.05, сонце остаточно повернеться. Львів, Київ і Одеса зустрінуть день ясним небом, лише Харків ще прийматиме хмари й можливі опади у денні години. Народні прикмети стверджують: якщо дуб раніше ясеня лист розгорне – літо буде сухим.

Прогноз погоди в Україні свідчить: із кінця травня українці можуть сподіватися на поступове покращення погодних умов, особливо до вихідних.

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