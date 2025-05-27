Подорожчання продуктів у Сумській області продовжує дивувати місцевих жителів, повідомляє Politeka.

За даними порталу Мінфін, це стосується молочних продуктів, олії, круп та овочів.

Середня ціна молока «Простонаше» 1% жирності (900 мл) у травні склала 53,56 грн, що на 4,35 більше, ніж наприкінці квітня. Відомі мережі демонструють різницю: у Metro молоко коштує 49,82 гривень, а у Megamarket – 57,30.

Аналогічна тенденція підвищення спостерігається і в ціннику сметани «Президент» 15% (350 г), середня вартість якої зросла до 54,49 (+0,50 порівняно з квітнем).

Рафінована олія «Олейна» (850 мл) подорожчала до середньої ціни 81,57 грн, що на 1,75 більше за показники кінця квітня. У магазинах Auchan, Megamarket, Metro і Novus ціни коливаються від 81,40 до 81,99.

Манна крупа «Хуторок» (800 г) також демонструє зростання вартості – цінник збільшився на 0,80 і досягла 29,41 гривень.

Найбільш суттєве подорожчання зафіксовано на овочі – капуста білокачанна зросла у вартості майже на 20 гривень у порівнянні з квітнем і нині коштує у середньому 84,35 за кілограм. Вартість картоплі збільшилася на 3,30.

Виноград подорожчав на 2,37 за кілограм, середній показник - 260,70.

За інформацією місцевої мережі супермаркетів «Сільпо», актуальні ціни на продукти станом на травень 2025 року такі: молоко «Молокія» 2,5% (0,9 кг) – 46,30 грн; сметана «Своя лінія» 15% (400 г) – 48,80; олія соняшникова «Щедрий Дар» (0,85 л) – 79,21; манна крупа «Розумний вибір» (1 кг) – 24,90; капуста – 54,89 за кг.

Отже, подорожчання продуктів у Сумській області торкнулося базових товарів, що може впливати на сімейні бюджети та рівень життя.

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