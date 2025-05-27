Подорожание продуктов в Сумской области продолжает изумлять местных жителей, сообщает Politeka.

По данным портала Минфин , это касается молочных продуктов, растительного масла, круп и овощей.

Средняя цена молока «Простонаше» 1% жирности (900 мл) в мае составила 53,56 грн, что на 4,35 больше, чем в конце апреля. Известные сети демонстрируют разницу: у Metro молоко стоит 49,82 гривен, а у Megamarket – 57,30.

Аналогичная тенденция повышения наблюдается и в ценнике сметаны "Президент" 15% (350 г), средняя стоимость которой выросла до 54,49 (+0,50 по сравнению с апрелем).

Рафинированное масло «Олейна» (850 мл) подорожало до средней цены 81,57 грн, что на 1,75 больше показателей конца апреля. В магазинах Auchan, Megamarket, Metro и Novus цены колеблются от 81,40 до 81,99.

Манная крупа «Хуторок» (800 г) также демонстрирует рост стоимости – ценник увеличился на 0,80 и достиг 29,41 гривен.

Наиболее существенное удорожание зафиксировано на овощах – капуста белокочанная выросла в стоимости почти на 20 гривен по сравнению с апрелем и сейчас стоит в среднем 84,35 за килограмм. Стоимость картофеля увеличилась на 3,30.

Виноград подорожал на 2,37 за килограмм, средний показатель – 260,70.

По информации местной сети супермаркетов «Сільпо», актуальные цены на продукты по состоянию на май 2025 такие: молоко «Молокия» 2,5% (0,9 кг) – 46,30 грн; сметана «Своя линия» 15% (400 г) – 48,80; масло подсолнечное «Щедрый Дар» (0,85 л) – 79,21; манная крупа «Умный выбор» (1 кг) – 24,90; капуста – 54,89 за кг.

Следовательно, подорожание продуктов в Сумской области затронуло базовые товары, что может влиять на семейные бюджеты и уровень жизни.

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