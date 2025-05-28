Синоптики уже обнародовали прогноз погоды на несколько дней в Украине и рассказали все подробности.

Прогноз погоды в Украине на ближайшие дни демонстрирует контрасты: от дождей до ясного неба в зависимости от региона, сообщает Politeka.

29 мая погода в Украине будет оставаться преимущественно пасмурной с периодическими дождями. Самый дождливый день прогнозируют во Львове, где осадки будут сопровождать день с утра до вечера. Температура будет колебаться в пределах +10…+15°C.

В Киеве облачно с дождем во второй половине дня, колонки термометров покажут до +20°C. В Харькове дождливая атмосфера продлится почти весь день, хотя к вечеру осадки утихнут до +21°C. В Одессе мелкие осадки прогнозируют днем, но вечером станет сухо и несколько теплее - до +19°C.

В пятницу, 30 мая, ситуация изменится: над большинством городов прояснится небо. Во Львове и Киеве осадков не ожидается, в Харькове и Одессе будет лишь кратковременный дневной дождь. Потепление станет более ощутимым – в некоторых регионах до +24°C.

В субботу, 31.05, солнце окончательно вернется. Львов, Киев и Одесса встретят день ясным небом, только Харьков еще будет принимать облака и возможны осадки в дневные часы. Народные приметы утверждают: если дуб раньше ясеня лист развернет – лето будет сухим.

Прогноз погоды в Украине свидетельствует: с конца мая украинцы могут надеяться на постепенное улучшение погодных условий, особенно в выходные.

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