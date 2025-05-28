У графіку відключень газу у Вінниці в червні вказано численні адреси міста.

Відключення газу у Вінниці в червні запровадять у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт на газорозподільних мережах, повідомляє Politeka.

Про це повідомляє Газопостачальна компанія «Нафтогаз».

Відключення триватимуть по 7 годин на добу в різних мікрорайонах міста.

Відключення пов’язані з необхідністю підтримки належного технічного стану мереж для безпечного і стабільного постачання блакитного палива споживачам.

Подача газу відновлюватиметься по мірі завершення ремонтних робіт. Мешканців просять заздалегідь перекрити крани на газопроводах і забезпечити доступ працівникам для відновлення постачання. Відновлення газу здійснюватиметься лише за умови присутності мешканців у помешканнях.

Обмеження газопостачання торкнуться таких адрес:

2, 3, 4, 5, 6.06 — вул. Центральна, будинки №2А (корп. 1-13), №10 (корп. 3), №12 (1-3), №21А;

9 числа — вул. Центральна №3А, 4А, 37А, 39А;

10 числа — вул. М. Шимка, будинки №38Б (корп. 1,3,4), №37Б (корп. 2);

11 числа — вул. О. Антонова, буд. №10;

12 числа — вул. О. Антонова, будинки №18, 27, 40;

17-18.06 — вул. Л. Ратушної, будинки №20, 20А, 22, 24, 26, 28, 79А, 79Б;

19-20 червня — вул. Княжих Коріатовичів (№51, 107), М. Грушевського (№11, 21, 23, 50), вул. р. Сковороди (№15);

23 червня — вул. О. Антонова, буд. №28 та вул. Елітна №2, 3, 7;

24-27 червня — вул. М. Стельмаха (№9, 11, 13, 21), Л. Ратушної (№18), Центральна (№15, 21, 23), М. Грушевського (№6А), Центральна (№18, 45).

Відключення газу у Вінниці є важливими для підтримки стабільного газопостачання в майбутньому і забезпечення безпеки споживачів.