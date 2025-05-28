В графике отключений газа в Виннице в июне указаны многочисленные адреса города.

Отключение газа в Виннице в июне будет введено в связи с проведением плановых ремонтных работ на газораспределительных сетях, сообщает Politeka.

Об этом сообщает Газоснабжающая компания «Нефтегаз».

Отключения будут продолжаться по 7 часов в сутки в разных микрорайонах города.

Отключения связаны с необходимостью поддержания надлежащего технического состояния сетей для безопасной и стабильной поставки голубого топлива потребителям.

Подача газа возобновляется по мере завершения ремонтных работ. Жителей просят заранее перекрыть краны на газопроводах и обеспечить доступ работникам для возобновления поставок. Восстановление газа будет осуществляться только при условии присутствия жильцов в помещениях.

Ограничения газоснабжения коснутся следующих адресов:

2, 3, 4, 5, 6.06 – ул. Центральная, дома №2А (корп. 1-13), №10 (корп. 3), №12 (1-3), №21А;

9 числа – ул. Центральная №3А, 4А, 37А, 39А;

10 числа – ул. М. Шимка, дома №38Б (корп. 1,3,4), №37Б (корп. 2);

11 числа – ул. О. Антонова, дом. №10;

12 числа – ул. А. Антонова, дома №18, 27, 40;

17-18-го - ул. Л. Ратушной, дома №20, 20А, 22, 24, 26, 28, 79А, 79Б;

19-20.06 - ул. Княжеских Кориатовичей (№51, 107), М.А. Грушевского (№11, 21, 23, 50), ул. р. Сковороды (№15);

23 июня - ул. О. Антонова, дом.

24-27 июня - ул. М. Стельмаха (№9, 11, 13, 21), Л.А. Ратушной (№18), Центральная (№15, 21, 23), М.А. Грушевского (№6А), Центральная (№18, 45).

Отключение газа в Виннице важно для поддержания стабильного газоснабжения в будущем и обеспечения безопасности потребителей.