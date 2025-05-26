Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре доступно в нескольких вариантах.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре и области доступно в разных вариантах, сообщает Politeka.

В частности, в селе Сухая Балка разместится трехкомнатный дом со всеми удобствами — газ, вода, свет и возможность вести хозяйство на собственном огороде. В доме есть четыре кровати и два дивана. Есть колодец, погреб и летняя кухня. Коммунальные услуги оплачиваются отдельно. Для подробной информации о жилье в Сухой Балке звоните по телефону 073 181 9744.

Этот дом находится всего в 25 км от Днепра, а транспортное сообщение очень удобно – маршрутки курсируют каждые 30 минут, также есть электричка утром и вечером. Рядом есть магазины и базар для необходимых покупок.

Также стоит отметить, что в рамках программы «Прихисток» владельцы свободных помещений могут предоставлять жилище для переселенцев, получая за это денежную компенсацию от государства. Это помогает поддержать оказавшихся в критических обстоятельствах, а также позволяет привлечь общину к решению насущных проблем.

Для поиска актуальных предложений и регистрации на онлайн-платформе можно обращаться на сайт dopomagai.org , где размещены все доступные варианты, условия проживания и контактные данные для обратной связи.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепре позволяет найти временное убежище для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

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