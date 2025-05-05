Якщо ви шукаєте роботу для пенсіонерів в Дніпрі, то є кілька вакансій, які можуть вас зацікавити.

Робота для пенсіонерів в Дніпрі включає як часткову, так і повну зайнятість, повідомляє Politeka.

На стоянку в Індустріальному районі терміново шукають охоронця. Умови — комфортні, графік 1/2 (з 08:00 до 08:00), оплата — 400 грн після кожної зміни. Вітаються відповідальні, непитущі чоловіки та жінки, зокрема люди поважного віку.

Компанія в Амур-Нижньодніпровському районі потребує водія з категорією С на авто Mercedes Atego. Робота по місту, з 6:00 до 21:30, 5 або 6 днів на тиждень. Зарплата — 22 000–25 000 грн. Пенсіонери розглядаються в першу чергу.

ТОВ «Новатек Солюшинс» шукає монтажника зовнішньої реклами або йогопомічника. Оплата — 14 000–33 000 грн, залежно від навичок. Графік — з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 18:00. Розглядають кандидатів без досвіду, студентів, людей пенсійного віку та ветеранів.

Ринок праці в місті все більше відкривається для старших людей, пропонуючи зайнятість із чесною оплатою та гнучкими умовами.

Робота для пенсіонерів в Дніпрі — це можливість залишатися активними, бути корисними та мати стабільний дохід. Вакансії регулярно оновлюються, тож варто стежити за новими оголошеннями. Відкритість роботодавців до старшого покоління це позитивний сигнал для всього українського ринку праці.

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