Если вы ищете работу пенсионером в Днепре, то есть несколько вакансий, которые могут вас заинтересовать.

Работа для пенсионеров в Днепре включает в себя как частичную, так и полную занятость, сообщает Politeka.

На стоянку в Индустриальном районе срочно ищут охранника . Условия – комфортные, график 1/2 (с 08:00 до 08:00), оплата – 400 грн после каждой смены. Приветствуются ответственные, непьющие мужчины и женщины, в том числе пожилвые люди.

Компания в Амур-Нижнеднепровском районе нуждается в водителе с категорией С на авто Mercedes Atego. Работа по городу, с 6:00 до 21:30, 5 или 6 дней в неделю. Зарплата - 22 000-25 000 грн. Пенсионеры рассматриваются в первую очередь.

ООО «Новатек Солюшинс» ищет монтажника наружной рекламы или его ассистента. Оплата – 14 000–33 000 грн, в зависимости от навыков. График – с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00. Рассматривают кандидатов без опыта, студентов, людей пенсионного возраста и ветеранов.

Рынок труда в городе все больше открывается для пожилых людей, предлагая занятость с честной оплатой и гибкими условиями.

Работа для пенсионеров в Днепре — возможность оставаться активными, быть полезными и иметь стабильный доход. Вакансии регулярно обновляются, поэтому следует следить за новыми объявлениями. Открытость работодателей старшему поколению это положительный сигнал для всего украинского рынка труда.

Последние новости Украины:

Напомним Politeka писала, Повышение тарифов на воду в Днепре: жители заплатят гораздо больше, новые цены

Также Politeka писала, Пенсия в Днепре: мужчина потребовал от ПФУ 255 600 гривен, история закончилась судом

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ на Днепропетровщине: адреса приютов