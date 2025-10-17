Подорожчання проїзду у Рівному є необхідним рішенням для забезпечення стабільної роботи транспорту та економічної рівноваги у галузі.

Тепер поїздки в автобусах та маршрутках коштують 18 гривень, тролейбусами — 12 грн при оплаті карткою або 14 грн готівкою. Для учнів та студентів передбачена пільгова вартість – 7 гривень.

За словами водія місцевого маршруту Василя, пасажири поставилися до підвищення тарифів спокійно. Незначне скорочення кількості людей у транспорті конфліктів не спричинило. Раніше квиток коштував 12 гривень, а для дітей – 9. Жителі розуміють, що витрати на пальне та обслуговування транспорту зросли, тому підвищення вважають виправданим.

Начальник управління транспорту міської ради Василь Сливка пояснив, що нові тарифи визначені на основі розрахунків перевізників. Він зазначив, що у Тернополі, Луцьку та Житомирі ціни на проїзд змінювали неодноразово, тому Рівне вирівняло показники до середнього рівня по регіону.

Кондукторка Марія додала, що більшість пасажирів реагує спокійно. Система розрахунків поступово переходить на безготівкові платежі, пільговики користуються картками, що забезпечує стабільність роботи маршрутів.

Деякі мешканці незадоволені підвищенням. Жителька Ангеліна вважає, що нові тарифи слід було вводити поступово, а Борис підкреслив, що одночасно з підвищенням ціни варто покращити комфорт, оновити транспорт та дотримуватися розкладу руху.

Сливка зазначив, що дефіцит водіїв залишається проблемою і впливає на регулярність рейсів. Раніше на один автобус працювали два співробітники, зараз це не завжди можливо. Водночас подорожчання проїзду у Рівному є необхідним рішенням для забезпечення стабільної роботи транспорту та економічної рівноваги у галузі.

