Подорожание проезда в Ровно необходимо решение для обеспечения стабильной работы транспорта и экономического равновесия в отрасли.

Подорожание проезда в Ровно официально вступило в силу, сообщает Politeka.

Теперь поездки в автобусах и маршрутках стоят 18 гривен, троллейбусами — 12 грн при оплате картой или 14 грн наличными. Для учащихся и студентов предусмотрена льготная стоимость – 7 грн.

По словам водителя местного маршрута Василия, пассажиры отнеслись к повышению тарифов спокойно. Незначительное сокращение количества людей в транспорте конфликтов не повлекло. Раньше билет стоил 12 гривен, а для детей – 9. Жители понимают, что расходы на горючее и обслуживание транспорта выросли, поэтому повышение считают оправданным.

Начальник управления транспорта городского совета Василий Сливка объяснил, что новые тарифы установлены на основе расчетов перевозчиков. Он отметил, что в Тернополе, Луцке и Житомире цены на проезд менялись неоднократно, поэтому Ровно выровняло показатели среднего уровня по региону.

Кондуктор Мария добавила, что большинство пассажиров реагируют спокойно. Система расчетов постепенно переходит на безналичные платежи, льготники пользуются картами, что обеспечивает стабильность работы маршрутов.

Некоторые жители недовольны повышением. Жительница Ангелина считает, что новые тарифы следовало вводить постепенно, а Борис подчеркнул, что одновременно с повышением цены следует улучшить комфорт, обновить транспорт и соблюдать расписание движения.

Сливко отметил, что дефицит водителей остается проблемой и влияет на регулярность рейсов. Раньше на один автобус работали два сотрудника, сейчас это не всегда возможно. В то же время, подорожание проезда в Ровно является необходимым решением для обеспечения стабильной работы транспорта и экономического равновесия в отрасли.

Источник: Суспільне Рівне

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили