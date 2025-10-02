Міська влада звертається до водіїв із проханням уважно стежити за змінами та обмеженням руху транспорту в Черкасах.

Обмеження руху транспорту в Черкасах вводиться через проведення масштабних ремонтних робіт на теплових мережах, повідомляє Politeka.net.

Виконавчий комітет Черкаської міської ради ухвалив рішення про тимчасові зміни на кількох ключових вулицях міста.

Такі заходи є необхідними для оновлення та модернізації системи теплопостачання, що, своєю чергою, забезпечить стабільне та безпечне надання комунальних послуг мешканцям у майбутньому.

Зокрема, буде продовжено обмеження руху транспорту в Черкасах на вулиці Новопречистенській — на ділянці між будинком №55 та вулицею Надпільною. Ці обмеження діятимуть до 31 жовтня 2025 року, що дасть можливість комунальним службам якісно завершити ремонтні роботи без зайвого поспіху та з дотриманням усіх технічних вимог.

Також тимчасові незручності будуть запроваджені на вулиці Митницькій. Йдеться про ділянки між вулицями Благовісною та Надпільною, а також між провулком Архітектурним та вулицею Надпільною. Тут заборона руху транспорту триватиме з 1 жовтня по 25 жовтня 2025 року. Такий термін дозволить фахівцям виконати необхідний обсяг робіт без шкоди для якості ремонту та мінімізувати незручності для мешканців.

Роботи з оновлення теплової інфраструктури виконує виробничий підрозділ «Черкаська ТЕЦ» ПАТ «Черкаське хімволокно». Основна мета цих робіт — заміна зношених ділянок теплових мереж та підвищення надійності теплопостачання у зимовий період. Завдяки модернізації мережі мешканці зможуть розраховувати на стабільне забезпечення теплом навіть під час пікових навантажень у холодну пору року.

