Ограничение движения транспорта в Черкассах вводится из-за масштабных ремонтных работ на тепловых сетях, сообщает Politeka.net.

Исполнительный комитет Черкасского городского совета принял решение о временных изменениях на нескольких ключевых улицах города.

Такие меры необходимы для обновления и модернизации системы теплоснабжения, что в свою очередь обеспечит стабильное и безопасное предоставление коммунальных услуг жителям в будущем.

В частности, будет продолжено ограничение движения транспорта в Черкассах по ул. Новопречистенской — на участке между домом №55 и ул. Надпольной. Эти ограничения будут действовать до 31 октября 2025 года, что позволит коммунальным службам качественно завершить ремонтные работы без лишней спешки и с соблюдением всех технических требований.

Также временные неудобства будут введены на улице Мытницкой. Речь идет об участках между улицами Благовестной и Надпольной, а также между Архитектурным переулком и улицей Надпольной. Здесь запрет на движение транспорта продлится с 1 октября по 25 октября 2025 года. Такой срок позволит специалистам выполнить необходимый объем работ без ущерба качеству ремонта и минимизировать неудобства для жителей.

Работы по обновлению тепловой инфраструктуры выполняет производственное подразделение «Черкасская ТЭЦ» ПАО «Черкасское химволокно». Основная цель этих работ – замена изношенных участков тепловых сетей и повышение надежности теплоснабжения в зимний период. Благодаря модернизации сети жители смогут рассчитывать на стабильное обеспечение теплом даже во время пиковых нагрузок в холодное время года.

Городские власти Черкасс обращаются к водителям с просьбой внимательно следить за изменениями и ограничением движения транспорта в Черкассах и заранее планировать свои маршруты, учитывая временные ограничения.

