Робота для пенсіонерів у Черкаській області охоплює прибирання, обслуговування клієнтів і охоронну діяльність.

Робота для пенсіонерів у Черкаській області пропонується у різних напрямках, що дозволяє підбирати вакансії залежно від досвіду та особистих можливостей, повідомляє Politeka.

За даними порталу work.ua, у Золотоноші мережа автозаправних комплексів ОККО відкрила позицію прибиральниці. Основним завданням є підтримка чистоти приміщень. Працівникам гарантують офіційне працевлаштування, зарплату 10 000 гривень, оплачувану відпустку на 24 дні, лікарняні та медичне страхування. Компанія підкреслює важливість командної роботи та взаємопідтримки в колективі.

Ще одна вакансія у регіоні — касир квиткового від ПрАТ «ЧеркасиОпас». До обов’язків входить продаж квитків пасажирам, консультування щодо розкладу, ведення касової документації та дотримання порядку на робочому місці. Працівнику пропонують офіційне оформлення, стабільну зарплату 12 000 гривень із виплатами двічі на місяць. Графік передбачає змінність 2/2.

У місті Умань товариство «Баярд 9» шукає охоронників для магазинів холдингу «Рітейл Груп». Основні завдання включають забезпечення безпеки відвідувачів і персоналу, контроль пропускного режиму та врегулювання конфліктів. Умови роботи передбачають оплату від 20 500 гривень, змінний графік 4/2 із 7:00 до 22:00, навчання для новачків і можливість професійного розвитку.

Отже, робота для пенсіонерів у Черкаській області охоплює прибирання, обслуговування клієнтів і охоронну діяльність. Кандидати можуть розраховувати на офіційне працевлаштування, соціальні гарантії, стабільний дохід та комфортний графік, що дозволяє старшому поколінню залишатися активними та підтримувати фінансову незалежність.

