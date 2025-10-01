Работа для пенсионеров в Черкасской области включает уборку, обслуживание клиентов и охранную деятельность.

Работа для пенсионеров в Черкасской области предлагается по разным направлениям, что позволяет подбирать вакансии в зависимости от опыта и личных возможностей, сообщает Politeka.

По данным портала work.ua , в Золотоноше сеть автозаправочных комплексов ОККО открыла позицию уборщицы . Основной задачей является поддержание чистоты помещений. Работникам гарантируют официальное трудоустройство, зарплату 10 000 гривен, оплачиваемый отпуск на 24 дня, больничные и медицинское страхование. Компания подчеркивает важность командной работы и взаимоподдержки коллектива.

Еще одна вакансия в регионе – кассир билетного от ЧАО «ЧеркассыОпас». В обязанности входит продажа билетов пассажирам, консультирование по расписанию, ведение кассовой документации и соблюдение порядка на рабочем месте. Работнику предлагают официальное оформление, стабильную зарплату 12 000 гривен с выплатами дважды в месяц. График подразумевает сменность 2/2.

В городе Умань общество "Баярд 9" ищет охранников для магазинов холдинга "Ритейл Групп". Основные задачи включают обеспечение безопасности посетителей и персонала, контроль пропускного режима и урегулирование конфликтов. Условия работы предусматривают оплату от 20 500 гривен, скользящий график 4/2 с 7:00 до 22:00, обучение для новичков и возможность профессионального развития.

Следовательно, работа для пенсионеров в Черкасской области охватывает уборку, обслуживание клиентов и охранную деятельность. Кандидаты могут рассчитывать на официальное трудоустройство, социальные гарантии, стабильный доход и комфортный график, позволяющий старшему поколению оставаться активным и поддерживать финансовую независимость.

