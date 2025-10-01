Нова грошова допомога з 1 жовтня у Запорізькій області стане справжнім рятувальним колом для багатьох українців.

Нова грошова допомога з 1 жовтня у Запорізькій області передбачена жителям прифронтових територій, повідомляє Politeka.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів, нова грошова допомога з 1 жовтня у Запорізькій області нараховуватиметься автоматично через Пенсійний фонд України, як компенсація за спожиту електроенергію.

Людям не доведеться писати заяви чи збирати додаткові документи. Виплата приходитиме разом із уже призначеними субсидіями та пільгами на житлово-комунальні послуги.

Механізм розрахунку прив’язаний до споживання електроенергії: у межах вартості 100 кіловат годин на кожну особу із сім’ї, але не більше 300 кіловат годин на домогосподарство. У грошовому еквіваленті це приблизно від 300 до 900 гривень щомісяця.

Окремо передбачені надбавки для багатодітних родин, людей з інвалідністю, пенсіонерів і тих, хто мешкає у будинках без альтернативних джерел енергії.

В уряді підкреслюють, що мова йде не про зміну тарифів, а про адресну підтримку, яка компенсує витрати на світло. Фінансування забезпечуватиметься за рахунок резервного фонду державного бюджету, а також за підтримки міжнародних партнерів.

Тож нова грошова допомога з 1 жовтня у Запорізькій області стане в нагоді для людей, що опинилися в скрутному становищі.

Очікується, що програмою зможуть скористатися понад 120 тисяч домогосподарств у прифронтових регіонах. Міністерство енергетики вже працює над тим, щоб узгодити механізм виплат із реєстрами внутрішньо переміщених осіб та системами обліку споживання.

