Новая денежная помощь с 1 октября в Запорожской области предусмотрено жителям прифронтовых территорий, сообщает Politeka.
Согласно постановлению Кабинета министров новая денежная помощь с 1 октября в Запорожской области будет начисляться автоматически через Пенсионный фонд Украины, как компенсация за потребленную электроэнергию.
Людям не придется писать заявления или собирать дополнительные документы. Выплата будет приходить вместе с уже назначенными субсидиями и льготами на жилищно-коммунальные услуги.
Механизм расчета привязан к потреблению электроэнергии: в пределах стоимости 100 киловатт часов на каждого человека из семьи, но не более 300 киловатт часов на домохозяйство. В денежном эквиваленте это примерно от 300 до 900 гривен в месяц.
Отдельно предусмотрены надбавки для многодетных семей, людей с инвалидностью, пенсионеров и проживающих в домах без альтернативных источников энергии.
В правительстве подчеркивают, что речь идет не об изменении тарифов, а об адресной поддержке, компенсирующей расходы на свет. Финансирование будет обеспечиваться за счет резервного фонда государственного бюджета и при поддержке международных партнеров.
Новая денежная помощь с 1 октября в Запорожской области пригодится для людей, оказавшихся в затруднительном положении.
Ожидается, что программой смогут воспользоваться более 120 тысяч домохозяйств в регионах прифронтовых. Министерство энергетики уже работает над тем, чтобы согласовать механизм выплат с реестрами внутри перемещенных лиц и системами учета потребления.
