Ця нестача стає ключовим фактором, що визначає дефіцит продуктів у Дніпропетровській області та загалом у регіоні.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може найближчим часом відобразитися на ціні основних харчових товарів, повідомляє Politeka.

Як зазначив Родіон Рибчинський, голова Спілки «Борошномели України», ситуація з пшеницею у 2025/26 маркетинговому році залишає виклики для продовольчої сфери.

За прогнозами, загальний врожай зернових складе близько 21 мільйона тонн, проте лише 10,3 мільйона тонн придатні для харчової промисловості. З цієї кількості на перший і другий класи, необхідні для виробництва хлібобулочних виробів, припадає всього 1,7 мільйона тонн — явно менше від потреби ринку. Ця нестача стає ключовим фактором, що визначає дефіцит продуктів у Дніпропетровській області та загалом у регіоні.

Ситуацію ускладнює активне суперництво між вітчизняними переробниками та експортерами за якісне зерно. Окрім того, фермери часто тримають урожай на складах, очікуючи зростання цін, що додатково впливає на доступність борошна та готових виробів для споживачів.

Не менш проблемним залишається питання житнього зерна. Для задоволення потреб населення у сезоні 2025/26 планується імпорт близько 9 тисяч тонн, тоді як у попередньому році вистачало лише 1,6 тисячі. Це підсилює залежність регіону від зовнішніх поставок і створює додаткові ризики.

Отже, обмежені обсяги високоякісного зерна, конкуренція на ринку та практика тривалого зберігання врожаю формують передумови для підвищення цін. Дефіцит зерна першого та другого класу вже зараз визначає тенденції та ризики для продовольчої безпеки, акцентуючи увагу на критичності ситуації.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати та як подати заявку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області: стало відомо, що варто зробити для отримання їжі.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області: українцям готують нововведення, що відомо.