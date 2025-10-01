Эта нехватка становится ключевым фактором, определяющим дефицит продуктов в Днепропетровской области и в целом в регионе.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области может в ближайшее время отразиться на цене основных продуктов питания, сообщает Politeka.

Как отметил Родион Рыбчинский, глава Союза «Мукомомель Украины», ситуация с пшеницей в 2025/26 маркетинговом году оставляет вызовы для продовольственной сферы.

По прогнозам, общий урожай зерновых составит около 21 миллиона тонн, однако только 10,3 миллиона тонн пригодны для пищевой промышленности. Из этого количества на первый и второй классы, необходимые для производства хлебобулочных изделий, приходится всего 1,7 миллиона тонн — явно меньше потребности рынка. Эта нехватка становится ключевым фактором, определяющим дефицит продуктов в Днепропетровской области и в целом в регионе.

Ситуацию усложняет активное соперничество между отечественными переработчиками и экспортерами за качественное зерно. Кроме того, фермеры часто удерживают урожай на складах, ожидая роста цен, что дополнительно влияет на доступность муки и готовых изделий для потребителей.

Не менее проблемным остается вопрос ржаного зерна. Для удовлетворения потребностей населения в сезоне 2025/26 планируется импорт около 9 тысяч тонн, тогда как в предыдущем году хватало всего 1,6 тысяч. Это усиливает зависимость региона от внешних поставок и создает дополнительные опасности.

Следовательно, ограниченный объем высококачественного зерна, конкуренция на рынке и практика длительного хранения урожая формируют предпосылки для повышения цен. Дефицит зерна первого и второго класса уже сейчас определяет тенденции и риски продовольственной безопасности, акцентируя внимание на критичности ситуации.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто может получить и как подать заявку.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области: стало известно, что следует сделать для получения пищи.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: украинцам готовят нововведения, что известно.