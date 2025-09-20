Можна обрати будь-яку вакансію та роботу для пенсіонерів у Харкові, багато компаній готові платити гідну зарплату та надають хороші умови, повідомляє Politeka.net.
Оголошення ми знайшли на сайті з пошуку вакансій.
Пропонується робота на посаду кухара в заготівельний цех, яка оплачується зарплатою у розмірі від 28 до 30 тисяч гривень. Готові взяти пенсіонера чи студента.
Пропонується кандидатам фінансова допомога раз в квартал для осіб з інвалідністю; безкоштовний комплексний обід; подарункові продуктові набори; корпоративні знижки на ресторани та доставку; знижки 10% у центрах «ОН Клінік»; подарунки на свята та особисті події.
Вимоги до кандидата:
- досвід роботи на кухні. Але ж якщо ні, то це не проблема, всього навчать.
Обов'язки на посаді:
- розвантаження та прийняття товару по стандартам компанії;
- контроль якості сировини, підготовка сировини до роботи;
- робота з рибою, приготування напівфабрикатів.
Також робота для пенсіонерів в Харкові знайдеться на посаду зварювальника, яка оплачується зарплатою у розмірі 24 тисяч гривень.
Вимоги до кандидата:
- Досвід роботи на аналогічній посаді не менше 2 років;
- Вміння працювати з різними видами зварювального обладнання;
- Відповідальність, уважність до деталей, вміння працювати в команді;
- Готовність виконувати роботу у виробничих умовах.
Обов'язки на посаді:
- Зварювання металевих конструкцій та деталей згідно з технічними вимогами;
- Перевірка якості зварювальних з'єднань;
- Забезпечення безпеки праці та дотримання виробничих норм.
