Робота для українських пенсіонерів у Харкові знайдеться на різних посадах, які можуть зацікавити шукачів.

Можна обрати будь-яку вакансію та роботу для пенсіонерів у Харкові, багато компаній готові платити гідну зарплату та надають хороші умови, повідомляє Politeka.net.

Оголошення ми знайшли на сайті з пошуку вакансій.

Пропонується робота на посаду кухара в заготівельний цех, яка оплачується зарплатою у розмірі від 28 до 30 тисяч гривень. Готові взяти пенсіонера чи студента.

Пропонується кандидатам фінансова допомога раз в квартал для осіб з інвалідністю; без­ко­штов­ний ком­пле­ксний обід; по­да­рун­ко­ві про­ду­кто­ві на­бо­ри; кор­по­ра­тив­ні зниж­ки на ре­сто­ра­ни та до­став­ку; зниж­ки 10% у цен­трах «ОН Клі­ні­к»; по­да­рун­ки на свя­та та осо­би­сті по­дії.

Вимоги до кандидата:

до­свід ро­бо­ти на ку­хні. Але ж якщо ні, то це не про­бле­ма, всьо­го на­вчать.

Обов'язки на посаді:

роз­ван­та­же­н­ня та прийня­т­тя то­ва­ру по стан­дар­там ком­па­нії;

кон­троль яко­сті си­ро­ви­ни, під­го­тов­ка си­ро­ви­ни до ро­бо­ти;

ро­бо­та з ри­бою, при­го­ту­ва­н­ня на­пів­фа­бри­ка­тів.

Також робота для пенсіонерів в Харкові знайдеться на посаду зварювальника, яка оплачується зарплатою у розмірі 24 тисяч гривень.

Вимоги до кандидата:

Досвід роботи на аналогічній посаді не менше 2 років;

Вміння працювати з різними видами зварювального обладнання;

Відповідальність, уважність до деталей, вміння працювати в команді;

Готовність виконувати роботу у виробничих умовах.

Обов'язки на посаді:

Зварювання металевих конструкцій та деталей згідно з технічними вимогами;

Перевірка якості зварювальних з'єднань;

Забезпечення безпеки праці та дотримання виробничих норм.

