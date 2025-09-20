Можно выбрать любую вакансию и работу для пенсионеров в Харькове, многие компании готовы платить достойную зарплату и предоставляют хорошие условия, сообщает Politeka.net.
Объявление мы нашли на сайте по поиску вакансий.
Предлагается работа на должность повара в заготовительный цех, оплачиваемую зарплатой в размере от 28 до 30 тысяч гривен. Готовы взять пенсионера или студента.
Предлагается кандидатам финансовая помощь раз в квартал для лиц с инвалидностью; бесплатный комплексный обед; подарочные продуктовые наборы; корпоративные скидки на рестораны и доставку; скидки 10% в центрах "ОН Клінік"; подарки на праздники и личные события.
Требования к кандидату:
- опыт труда на кухне. Но ведь если нет, то это не проблема, всему научат.
Обязанности в должности:
- разгрузка и принятие товара по стандартам компании;
- контроль качества сырья; подготовка сырья;
- трудиться с рыбой; приготовление полуфабрикатов.
Также работа для пенсионеров в Харькове найдется на должность сварщика, оплачиваемую зарплатой в размере 24 тысяч гривен.
Требования к кандидату:
- Опыт в аналогичной должности не менее 2 лет;
- Умение трудиться с разными видами сварочного оборудования;
- Ответственность, внимательность к деталям, умение работать в команде;
- Готовность делать норму в производственных условиях.
Обязанности в должности:
- Сварка металлических конструкций и деталей согласно техническим требованиям;
- Проверка качества сварочных соединений;
- Обеспечение сохранности труда и соблюдение производственных норм.
