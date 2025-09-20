Работа для украинских пенсионеров в Харькове найдется на разных должностях, которые могут заинтересовать соискателей.

Можно выбрать любую вакансию и работу для пенсионеров в Харькове, многие компании готовы платить достойную зарплату и предоставляют хорошие условия, сообщает Politeka.net.

Объявление мы нашли на сайте по поиску вакансий.

Предлагается работа на должность повара в заготовительный цех, оплачиваемую зарплатой в размере от 28 до 30 тысяч гривен. Готовы взять пенсионера или студента.

Предлагается кандидатам финансовая помощь раз в квартал для лиц с инвалидностью; бесплатный комплексный обед; подарочные продуктовые наборы; корпоративные скидки на рестораны и доставку; скидки 10% в центрах "ОН Клі­ні­к"; подарки на праздники и личные события.

Требования к кандидату:

опыт труда на кухне. Но ведь если нет, то это не проблема, всему научат.

Обязанности в должности:

разгрузка и принятие товара по стандартам компании;

контроль качества сырья; подготовка сырья;

трудиться с рыбой; приготовление полуфабрикатов.

Также работа для пенсионеров в Харькове найдется на должность сварщика, оплачиваемую зарплатой в размере 24 тысяч гривен.

Требования к кандидату:

Опыт в аналогичной должности не менее 2 лет;

Умение трудиться с разными видами сварочного оборудования;

Ответственность, внимательность к деталям, умение работать в команде;

Готовность делать норму в производственных условиях.

Обязанности в должности:

Сварка металлических конструкций и деталей согласно техническим требованиям;

Проверка качества сварочных соединений;

Обеспечение сохранности труда и соблюдение производственных норм.

