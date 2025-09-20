З'являється все більше вакансій, де пропонується робота для пенсіонерів в Одесі, причина цього явища у дефіциті робочих рук, через еміграцію та війну, повідомляє Politeka.net.

Ми проаналізували декілька вакансій та дізнались, скілька готові платити людям поважного віку.

Пропонується робота на посаду слюсара, яка оплачується зарплатою у розмірі від 25 000 – 30 000 гривень. Готові взяти пенсіонера, людину з інвалідністю чи студента.

Пропонується кандидатам офіційне працевлаштування; своєчасну виплату заробітної плати; графік роботи: 7:00—15:30 (п'ять днів на тиждень) та можливість заробляти більше.

Вимоги до кандидата:

  • бажано технічна освіта та досвід роботи;
  • володіння знаннями слюсарної справи;
  • знання технічних процесів і навички використання різноманітних інструментів;
  • відповідальність та бажання навчатися;
  • уважність до деталей та вміння працювати в команді.

Обов'язки на посаді:

  • виконання слюсарних робіт, сверління і т.д.

Також робота для пенсіонерів в Одесі знайдеться на посаду суші-кухара в міжнародну мережу доставки, яка оплачується зарплатою у розмірі від 31 500 – 33 500 гривень.

Вимоги до кандидата:

  • Досвід роботи сушистом бажано.
  • Глибоке знання японської кухні та технологій приготування.
  • Вміння працювати у високому темпі, зберігаючи якість.
  • Відповідальність, пунктуальність, бажання розвиватися.

Обов'язки на посаді:

  • Приготування страв японської кухні: суші, роли, боули, гарячі страви
  • Дотримання стандартів якості та смакових характеристик.
  • Підтримання чистоти, санітарії та порядку на робочому місці.
  • Забезпечення безперебійної роботи на зміні.

