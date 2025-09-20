З'являється все більше вакансій, де пропонується робота для пенсіонерів в Одесі, причина цього явища у дефіциті робочих рук, через еміграцію та війну, повідомляє Politeka.net.
Ми проаналізували декілька вакансій та дізнались, скілька готові платити людям поважного віку.
Пропонується робота на посаду слюсара, яка оплачується зарплатою у розмірі від 25 000 – 30 000 гривень. Готові взяти пенсіонера, людину з інвалідністю чи студента.
Пропонується кандидатам офіційне працевлаштування; своєчасну виплату заробітної плати; графік роботи: 7:00—15:30 (п'ять днів на тиждень) та можливість заробляти більше.
Вимоги до кандидата:
- бажано технічна освіта та досвід роботи;
- володіння знаннями слюсарної справи;
- знання технічних процесів і навички використання різноманітних інструментів;
- відповідальність та бажання навчатися;
- уважність до деталей та вміння працювати в команді.
Обов'язки на посаді:
- виконання слюсарних робіт, сверління і т.д.
Також робота для пенсіонерів в Одесі знайдеться на посаду суші-кухара в міжнародну мережу доставки, яка оплачується зарплатою у розмірі від 31 500 – 33 500 гривень.
Вимоги до кандидата:
- Досвід роботи сушистом бажано.
- Глибоке знання японської кухні та технологій приготування.
- Вміння працювати у високому темпі, зберігаючи якість.
- Відповідальність, пунктуальність, бажання розвиватися.
Обов'язки на посаді:
- Приготування страв японської кухні: суші, роли, боули, гарячі страви
- Дотримання стандартів якості та смакових характеристик.
- Підтримання чистоти, санітарії та порядку на робочому місці.
- Забезпечення безперебійної роботи на зміні.
