Работа для пенсионеров в Одессе найдется ряду специалистов, там украинцам обещают хорошие условия.

Появляется все больше вакансий, где предлагается работа для пенсионеров в Одессе, причина этого явления в дефиците рабочих рук из-за эмиграции и войны, сообщает Politeka.net.

Мы проанализировали несколько вакансий и узнали, сколько готовы платить людям преклонного возраста.

Предлагается работа на должность слесара, оплачиваемая зарплатой в размере от 25 000 – 30 000 гривен. Готовы взять пенсионера, человека с инвалидностью или студента.

Предлагается кандидатам официальное трудоустройство; своевременную выплату заработной платы; график: 7:00-15:30 (пять дней в неделю) и возможность зарабатывать больше.

Требования к кандидату:

желательно техническое образование и опыт;

владение знаниями слесарного дела;

знание технических процессов и навыки использования разнообразных инструментов;

ответственность и желание учиться;

внимательность к деталям и умение работать в команде.

Обязанности в должности:

выполнение слесарных работ, сверления и т.д.

Также работа для пенсионеров в Одессе найдется на должность суши-повара в международную сеть доставки, оплачиваемую зарплатой в размере от 31 500 – 33 500 гривен.

Требования к кандидату:

Опыт сушистой желательно.

Глубокое знание японской кухни и технологии приготовления.

Умение работать в высоком темпе, сохраняя качество.

Ответственность, пунктуальность, желание развиваться.

Обязанности в должности:

Приготовление блюд японской кухни: суши, роллы, боулы, горячие блюда.

Соблюдение стандартов качества и вкусовых характеристик.

Поддержание чистоты, санитарии и порядка на рабочем месте.

Обеспечение бесперебойной работы в смене.

