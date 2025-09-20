Появляется все больше вакансий, где предлагается работа для пенсионеров в Одессе, причина этого явления в дефиците рабочих рук из-за эмиграции и войны, сообщает Politeka.net.
Мы проанализировали несколько вакансий и узнали, сколько готовы платить людям преклонного возраста.
Предлагается работа на должность слесара, оплачиваемая зарплатой в размере от 25 000 – 30 000 гривен. Готовы взять пенсионера, человека с инвалидностью или студента.
Предлагается кандидатам официальное трудоустройство; своевременную выплату заработной платы; график: 7:00-15:30 (пять дней в неделю) и возможность зарабатывать больше.
Требования к кандидату:
- желательно техническое образование и опыт;
- владение знаниями слесарного дела;
- знание технических процессов и навыки использования разнообразных инструментов;
- ответственность и желание учиться;
- внимательность к деталям и умение работать в команде.
Обязанности в должности:
- выполнение слесарных работ, сверления и т.д.
Также работа для пенсионеров в Одессе найдется на должность суши-повара в международную сеть доставки, оплачиваемую зарплатой в размере от 31 500 – 33 500 гривен.
Требования к кандидату:
- Опыт сушистой желательно.
- Глубокое знание японской кухни и технологии приготовления.
- Умение работать в высоком темпе, сохраняя качество.
- Ответственность, пунктуальность, желание развиваться.
Обязанности в должности:
- Приготовление блюд японской кухни: суши, роллы, боулы, горячие блюда.
- Соблюдение стандартов качества и вкусовых характеристик.
- Поддержание чистоты, санитарии и порядка на рабочем месте.
- Обеспечение бесперебойной работы в смене.
