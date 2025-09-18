У Львові для ВПЛ є можливість отримати безкоштовне житло, тож розповідаємо про це детальніше.

Програма безкоштовного житла для ВПО у Львові покликана дати тимчасовий прихисток, повідомляє Politeka.

Для цього необхідно стати на квартирний облік, а також подати низку документів, які підтвердять право на такий дах над головою.

Безкоштовне житло для ВПО у Львові можна отримати, якщо людина втратила власний дім через війну або не має іншої нерухомості на підконтрольних територіях.

Помешкання надається з комунального фонду громади, де зареєстрований громадянин. Спершу його надають на рік, проте цей термін можна подовжувати.

Право на безкоштовне користування житлом для ВПО у Львові зберігається на весь період воєнного стану і ще на пів року після його завершення. Одержувачі оплачують лише комунальні послуги.

У пріоритеті залишаються багатодітні сім’ї, переселенці з дітьми, вагітні жінки, пенсіонери та люди з інвалідністю, які втратили будинок внаслідок бойових дій. Якщо власність родини розташована на окупованих територіях або в зоні активних бойових дій, це не є підставою для відмови.

Є й інший варіант - поліпшення житлових умов. Йдеться про безстрокове користування приміщенням із державного чи комунального фонду із правом подальшої приватизації. Це стосується більш вузького кола переселенців.

Передусім ідеться про учасників бойових дій, людей з інвалідністю через війну, родини загиблих військових, а також дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьківського піклування і вже досягли 16 років.

Щоб взяти участь в ініціативі, необхідно подати заяву до органу місцевого самоврядування або до ЦНАПу. Разом із заявою додають копії паспорта, довідку про статус внутрішньо переміщеної особи, документи членів сім’ї, а також папери, що підтверджують родинні зв’язки.

