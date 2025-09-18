Во Львове для ВПО есть возможность получить бесплатное жилье, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Программа бесплатного жилья для ВПЛ во Львове призвана дать временное убежище, сообщает Politeka.

Для этого необходимо стать на квартирный учет, а также представить ряд документов, подтверждающих право на такую ​​крышу над головой.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львове можно получить, если человек потерял собственный дом из-за войны или нет другой недвижимости на подконтрольных территориях.

Дом предоставляется из коммунального фонда общины, где зарегистрирован гражданин. Сначала его предоставляют на год, однако этот срок можно продлевать.

Право на бесплатное пользование жильем для ВПЛ во Львове сохраняется на весь период военного положения и еще на полгода после его завершения. Получатели оплачивают только коммунальные услуги.

В приоритете остаются многодетные семьи, переселенцы с детьми, беременные женщины, пенсионеры и люди с инвалидностью, потерявшие дом в результате боевых действий. Если собственность семьи находится на оккупированных территориях или в зоне активных боевых действий, это не является основанием для отказа.

Есть и другой вариант – улучшение жилищных условий. Речь идет о бессрочном использовании помещения из государственного или коммунального фонда с правом дальнейшей приватизации. Это касается более узенького круга переселенцев.

Прежде всего речь идет об участниках боевых действий, людях с инвалидностью из-за войны войны, семьях погибших военных, а также детях-сиротах и ​​детях, которые остались без родительской опеки и уже достигли 16 лет.

Чтобы принять участие в инициативе, необходимо подать заявление в орган местного самоуправления или в ЦНАП. Вместе с заявлением добавляются копии паспорта, справка о статусе внутренне перемещенного лица, документы членов семьи, а также бумаги, подтверждающие родственные связи.

Источник

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, гуманитарная помощь для пенсионеров: украинцам готовы предоставить бесплатные услуги, какие именно

Также Politeka писала о выплатах для ВПЛ: кто и какую помощь может получить

Напомним, что Politeka упоминала и о бесплатном жилье для переселенцев: кто имеет право