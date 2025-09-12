З'явилося попередження про обмеження руху транспорту в Одесі, яке продовжили на окремих ділянках доріг через масштабні ремонтні роботи, повідомляє Politeka.net.

Про це розповіли у пресслужбі міської ради.

У місті тривають масштабні ремонтні роботи, пов’язані із заміною каналізаційного колектора, що проходить безпосередньо під проїжджою частиною вулиці Степної. У зв’язку з цим влада ухвалила рішення продовжити тимчасове обмеження руху транспорту в Одесі на окремій ділянці цієї вулиці.

Йдеться про відрізок дороги від вулиці Овідіопольської і аж до вулиці Стовпової, де рух транспорту наразі повністю заборонений. Обмеження руху транспорту в Одесі стосується як приватного, так і громадського, і триватиме воно до 30 жовтня 2025 року. Саме цей термін визначено як необхідний для завершення усіх робіт, що передбачають не лише демонтаж старих комунікацій, а й укладання нових, більш надійних та сучасних трубопроводів.

Подібні заходи є вимушеними, адже технічний стан колектора на цій ділянці давно вимагав капітального оновлення. Його подальша експлуатація без ремонту створювала б загрозу виникнення аварійних ситуацій, підтоплень та перебоїв у роботі каналізаційної системи цілого мікрорайону.

Розпорядження про продовження перекриття руху підписано особисто міським головою. У документі наголошується, що громадян просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей і враховувати інформацію про обмеження під час планування своїх маршрутів. Водночас міська влада запевняє, що після завершення робіт транспортне сполучення буде повністю відновлено, а оновлена інфраструктура прослужить мешканцям не один десяток років.

