Появилось предупреждение об ограничении движения транспорта в Одессе, которое продлили на отдельных участках дорог из-за масштабных ремонтных работ, сообщает Politeka.net.

Об этом рассказали в пресс-службе городского совета.

В городе продолжаются масштабные ремонтные работы, связанные с заменой канализационного коллектора, проходящего непосредственно под проезжей частью улицы Степной. В связи с этим власти приняли решение продлить временное ограничение движения транспорта в Одессе на отдельном участке этой улицы.

Речь идет об отрезке дороги от улицы Овидиопольской и до улицы Столбовой, где движение транспорта полностью запрещено. Ограничение движения транспорта в Одессе касается как частного, так и общественного, и продлится до 30 октября 2025 года. Именно этот термин определен как необходимый для завершения всех работ, предусматривающих не только демонтаж старых коммуникаций, но и укладку новых, более надежных и современных трубопроводов.

Подобные меры вынужденные, ведь техническое состояние коллектора на этом участке давно требовало капитального обновления. Его дальнейшая эксплуатация без ремонта создавала угрозу возникновения аварийных ситуаций, подтоплений и перебоев в работе канализационной системы целого микрорайона.

Распоряжение о продолжении перекрытия движения подписано лично мэром. В документе отмечается, что граждан просят отнестись с пониманием временных неудобств и учитывать информацию об ограничениях при планировании своих маршрутов. В то же время городские власти уверяют, что после завершения работ транспортное сообщение будет полностью восстановлено, а обновленная инфраструктура прослужит жителям не один десяток лет.

