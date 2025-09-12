У Полтавській області відкрилася реєстрація на гуманітарну допомогу у вигляді безкоштовних продуктів для пенсіонерів та інших вразливих категорій громадян.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Полтавській області надають у межах проєкту «Гуманітарна допомога та відновлення життєзабезпечення на постраждалих від війни територіях України», повідомляє Politeka.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Полтавській області з 12 серпня почали роздавати через благодійний фонд Карітас Полтава.

Участь у програмі можуть взяти внутрішньо переміщені особи, які нещодавно переїхали у громаду, не більше ніж за 60 днів до моменту звернення, та відповідають певним критеріям вразливості.

Серед них люди з інвалідністю першої, другої та третьої груп, а також ті, хто має інвалідність з дитинства. Право на допомогу отримують і громадяни з важкими захворюваннями. Окрема категорія це літні люди віком від 60 років, які потребують підтримки.

Ініціатива безкоштовних продуктів для пенсіонерів у Полтавській області поширюється також на одиноких матерів або батьків, які виховують дітей без партнера, а ще на опікунів неповнолітніх та недієздатних людей.

Додатково, реєстрація доступна для багатодітних родин, де виховується троє і більше дітей. Вагітні жінки та матері з малюками до трьох років також входять до переліку тих, хто може скористатися цією допомогою. Не залишили без уваги й домогосподарства, що втратили роботу чи стабільний дохід через війну.

Перед тим, як йти по дану підтримку, уточніть, чи досі актуальна видача. Адже все може дуже швидко змінюватися. У разі питань мешканці можуть звертатися за телефоном 0503464693.

