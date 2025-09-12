В Полтавской области открылась регистрация на гуманитарную помощь в виде бесплатных продуктов для пенсионеров и других уязвимых категорий граждан.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтавской области предоставляются в рамках проекта «Гуманитарная помощь и восстановление жизнеобеспечения на пострадавших от войны территориях Украины», сообщает Politeka.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтавской области с 12 августа начали раздавать через благотворительный фонд Каритас Полтава.

Участие в программе могут принять внутренне перемещенные лица, недавно переехавшие в общину, не более чем за 60 дней до момента обращения, и отвечают определенным критериям уязвимости.

Среди них люди с инвалидностью первой, второй и третьей групп, а также имеющие инвалидность с детства. Право на помощь получают и граждане с тяжелыми заболеваниями. Отдельная категория это пожилые люди в возрасте от 60 лет, нуждающиеся в поддержке.

Инициатива бесплатных продуктов для пенсионеров в Полтавской области распространяется также на одиноких матерей или родителей, воспитывающих детей без партнера, а также на опекунов несовершеннолетних и недееспособных людей.

Дополнительно регистрация доступна для многодетных семей, где воспитывается трое и более детей. Беременные женщины и матери с малышами до трех лет также входят в число тех, кто может воспользоваться этой помощью. Не оставили без внимания и домохозяйства, потерявшие работу или стабильный доход из-за войны.

Перед тем, как идти за данной поддержкой, уточните, до сих пор ли актуальна выдача. Ведь все может очень быстро меняться. В случае вопросов жители могут обращаться по телефону 0503464693.

