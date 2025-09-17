Нова гуманітарна програма передбачає безкоштовні продукти для пенсіонерів та інших вразливих категорій у Дніпропетровській області.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області надаються завдяки ініціативі благодійного фонду «Крок з Надією», що реалізує програму спільно з міжнародними партнерами, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційній Фейсбук-сторінці фонду, допомога передбачає видачу ваучерів на суму 440 гривень, які можна використати у мережі супермаркетів АТБ.

Формат продовольчих сертифікатів має очевидні переваги. Літні люди отримують можливість самостійно обирати товари, враховуючи власні потреби та харчові звички.

Це не тільки практично, а й важливо з точки зору поваги до кожної людини. Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області стали доступними завдяки підтримці Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank та торговельної мережі АТБ.

Участь цих організацій забезпечує адресність допомоги і дозволяє підтримати тих, хто нині найбільше цього потребує.

Щоб отримати сертифікат на безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області, необхідно пройти онлайн-реєстрацію через спеціальний чат-бот у месенджері Telegram. Процедура нескладна і займає лише кілька хвилин.

Потрібно перейти за відповідним посиланням і виконати прості інструкції. Це дозволяє швидко подати заявку без зайвих бюрократичних перешкод.

У разі виникнення запитань передбачено роботу гарячої лінії. Дзвінки приймають з понеділка по четвер з 13:00 до 18:00. Для зручності на офіційній сторінці фонду вказано номер телефону, за яким можна отримати консультацію щодо деталей програми.

Ініціатива фонду «Крок з Надією» показує, що об’єднання зусиль здатне створювати реальні інструменти для турботи про вразливі категорії населення.

