Новая гуманитарная программа предусматривает бесплатные продукты для пенсионеров и других уязвимых категорий в Днепропетровской области.

Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области предоставляются благодаря инициативе благотворительного фонда «Крок з Надією», реализующего программу совместно с международными партнерами, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном Фейсбуке-странице фонда, помощь предусматривает выдачу ваучеров на сумму 440 гривен, которые можно использовать в сети супермаркетов АТБ.

Формат продовольственных сертификатов имеет очевидные преимущества. Старики получают возможность самостоятельно выбирать товары, учитывая собственные потребности и пищевые привычки.

Это не только практично, но и важно с точки зрения уважения к каждому человеку. Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области стали доступны благодаря поддержке Mennonite Central Committee, Canadian Foodgrains Bank и торговой сети АТБ.

Участие этих организаций обеспечивает адресность помощи и позволяет поддержать тех, кто сейчас в этом больше нуждается.

Чтобы получить сертификат на бесплатные продукты для пенсионеров, необходимо пройти онлайн-регистрацию через специальный чат-бот в мессенджере Telegram. Процедура несложная и занимает всего несколько минут.

Нужно перейти по соответствующей ссылке и следовать простым инструкциям. Это позволяет быстро подать заявку без лишних бюрократических помех.

При возникновении вопросов предусмотрена работа горячей линии. Звонки принимают с понедельника по четверг с 13:00 до 18:00. Для удобства на официальной странице фонда указан номер телефона, по которому можно получить консультацию по деталям программы.

Инициатива фонда «Крок з Надією» показывает, что объединение усилий способно создавать реальные инструменты для заботы об уязвимых категориях населения.

