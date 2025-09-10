Тимчасові обмеження руху у Дніпрі спрямовані на безпечне виконання робіт і відновлення інфраструктури, а мешканцям та водіям рекомендують планувати маршрути.

Через будівництво в центрі Дніпра знову вводять обмеження руху, повідомляє Politeka.

Проєкт рішення вже опублікований на офіційному порталі.

планується тимчасове перекриття провулку Південний від будинку №4-Б до №7. За повідомленням міської ради, заборона руху триватиме з 7 жовтня 2025 року до 7 квітня 2026 року у зв’язку з масштабними роботами, які проводить обслуговуючий кооператив «ЖБК “Респект”».

На період перекриття підрядник повинен розробити та погодити з патрульною поліцією тимчасову схему пересування транспорту, встановити огорожі, відповідні дорожні знаки та сигнальне освітлення. Крім того, передбачено облаштування безпечних маршрутів для пішоходів, щоб забезпечити їхню безпеку під час виконання будівельних робіт.

Після завершення робіт планується демонтаж усіх тимчасових конструкцій, відновлення покриття проїжджої частини та благоустрій прилеглої території. Варто зазначити, що через ці ж будівельні заходи провулок Південний уже закривали для транспорту з 6 квітня по 6 жовтня 2025 року.

Отже, тимчасові обмеження руху у Дніпрі спрямовані на безпечне виконання робіт і відновлення інфраструктури, а мешканцям та водіям рекомендують планувати маршрути з урахуванням перекриття. Дотримання схеми та правил безпеки забезпечить комфорт і мінімізує незручності під час робіт, пов’язаних із масштабним будівництвом у центральній частині міста.

