У Дніпропетровській області стартувала нова система оплати за проїзд, інформує Politeka.

Тепер пасажирам не обов’язково користуватися готівкою чи мати рахунок у конкретному банку. Достатньо встановити мобільний додаток та підключити будь-яку українську картку для швидкої оплати. Такий формат дозволяє економити час і робить пересування комфортнішим.

Сервіс інтегрований у додаток «єДніпро». За словами Володимира Сусленкова, заступника директора КП «Дніпровський електротранспорт», перші безготівкові операції з QR-кодами запровадили ще у 2017 році, тоді вони становили близько п’ятої частини всіх транзакцій. Нині всі розрахунки у транспорті здійснюються електронно через «єДніпро».

Нова система оплати за проїзд у Дніпропетровській області надає рівні можливості всім містянам, незалежно від банку. Розширити аудиторію та залучити нових пасажирів — основне завдання, зазначає Роман Ростовський, заступник директора КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста єДніпро».

Для користування потрібно завантажити «єДніпро» з AppStore або Google Play, зареєструватися за номером телефону та відсканувати QR-код у салоні автобуса чи трамвая. Оплата можлива через картку, Google Pay або Apple Pay, після чого у розділі «Документи» формується електронний квиток.

Додаток також пропонує абонементи на різні терміни — від доби до місяця, що дозволяє підібрати оптимальний варіант залежно від частоти поїздок і потреб пасажира. Нововведення спрощує пересування містом та наближає транспорт до європейських стандартів.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: кому надається пріоритет в отриманні виплат.

Також Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Запоріжській області: стало відомо, в яких громадах можна отримати.