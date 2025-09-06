В Днепропетровской области стартовала новая система оплаты за проезд, сообщает Politeka.

Теперь пассажирам не обязательно пользоваться наличными или иметь счет в конкретном банке. Достаточно установить мобильное приложение и подключить любую украинскую карту для быстрой оплаты. Такой формат позволяет экономить время и делает передвижение более комфортным.

Сервис интегрирован в приложение «єДніпро». По словам Владимира Сусленкова, заместителя директора КП «Днепровский электротранспорт», первые безналичные операции с QR-кодами были введены еще в 2017 году, тогда они составляли около пятой части всех транзакций. В настоящее время все расчеты в транспорте производятся электронно через «єДніпро».

Новая система оплаты за проезд в Днепропетровской области предоставляет равные возможности всем горожанам, независимо от банка. Расширить аудиторию и привлечь новых пассажиров – основная задача, отмечает Роман Ростовский, заместитель директора КП «Цифровая трансформация и автоматизация информационных процессов города єДніпро».

Для пользования нужно скачать «єДніпро» из AppStore или Google Play, зарегистрироваться по телефону и отсканировать QR-код в салоне автобуса или трамвая. Оплата возможна через карту, Google Pay или Apple Pay, после чего в разделе «Документы» формируется электронный билет.

Приложение также предлагает абонементы на разные сроки – от суток до месяца, что позволяет подобрать оптимальный вариант в зависимости от частоты поездок и потребностей пассажира. Нововведение упрощает передвижение по городу и приближает транспорт к европейским стандартам.

