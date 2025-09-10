Временные ограничения движения в Днепре направлены на безопасное выполнение работ и восстановление инфраструктуры, а жителям и водителям рекомендуют планировать маршруты.

Из-за строительства в центре Днепра снова вводится ограничение движения, сообщает Politeka.

Проект решения уже опубликован на официальном портале.

планируется временное перекрытие переулка Южный от дома №4-Б до №7. По сообщению городского совета, запрет движения продлится с 7 октября 2025 года по 7 апреля 2026 года в связи с масштабными работами, которые проводит обслуживающий кооператив «ЖСК Респект».

На период перекрытия подрядчик должен разработать и согласовать с патрульной полицией временную схему передвижения транспорта, установить ограждения, дорожные знаки и сигнальное освещение. Кроме того, предусмотрено устройство безопасных маршрутов для пешеходов, чтобы обеспечить их безопасность при выполнении строительных работ.

После завершения работ планируется демонтаж всех временных конструкций, восстановление покрытия проезжей части и благоустройство прилегающей территории. Следует отметить, что из-за этих же строительных мер переулок Южный уже закрывали для транспорта с 6 апреля по 6 октября 2025 года.

Временные ограничения движения в Днепре направлены на безопасное выполнение работ и восстановление инфраструктуры, а жителям и водителям рекомендуют планировать маршруты с учетом перекрытия. Соблюдение схемы и правил безопасности обеспечит комфорт и минимизирует неудобства при работе, связанной с масштабным строительством в центральной части города.

К слову, в Днепропетровской области также сообщалось о новой системе оплаты за проезд.Теперь пассажирам не обязательно пользоваться наличными или иметь счет в конкретном банке.

