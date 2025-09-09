Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може стати серйозною проблемою через несприятливі погодні умови цього сезону.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може стати проблемою через низьку врожайність, спровоковану весняними заморозками та літньою спекою, повідомляє Politeka.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук пояснив, що найбільше постраждали олійні культури, зокрема соняшник. Через дефіцит опадів урожай значно знизився, але все ж вистачить для задоволення внутрішніх потреб у олії та збереження експортного потенціалу.

Найсерйозніші втрати зафіксовані на полях кукурудзи: за попередніми оцінками, було втрачено понад 500 тисяч гектарів. Це саме той продукт, який може спричинити дефіцит у регіоні. Деякі фермери вже переорювали площі під озимі культури, однак у них бракує коштів для подальших посівів.

Через це аграрії звернулися до Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства з проханням про фінансову підтримку на гектар, щоб продовжити роботи на полях і запобігти дефіциту продуктів у Дніпропетровській області.

Станом на зараз намолочено близько 24,8 мільйона тонн зернових та бобових, і цей показник зростає. Марчук додав, що цьогорічні жнива відстають від минулорічних майже на два тижні через посуху й рясні дощі в липні. Водночас урожайність дозволяє очікувати загальний збір на рівні приблизно 56 мільйонів тонн, із яких не менше 40 мільйонів тонн підуть на експорт, що утримує позиції України серед світових постачальників зерна.

До слова, у Дніпропетровській області також повідомляли про можливість отримання грошової допомоги для пенсіонерів у рамках третьої фази гуманітарного проєкту USAID’s Bureau for Humanitarian Assistance (BHA).

