Дефицит продуктов в Днепропетровской области может стать серьезной проблемой из-за неблагоприятных погодных условий в этом сезоне.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области может стать проблемой из-за низкой урожайности, спровоцированной весенними заморозками и летней жарой, сообщает Politeka.

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук пояснил, что больше всего пострадали масличные культуры, в частности подсолнечник. Из-за дефицита осадков урожай значительно снизился, но все же хватит для удовлетворения внутренних потребностей в масле и сохранения экспортного потенциала.

Самые серьезные потери зафиксированы на полях кукурузы: по предварительным оценкам было потеряно более 500 тысяч гектаров. Это именно тот продукт, который может вызвать дефицит в регионе. Некоторые фермеры уже пахали площади под озимые культуры, однако у них не хватает средств для последующих посевов.

Поэтому аграрии обратились в Министерство экономики, окружающую среду и сельское хозяйство с просьбой о финансовой поддержке на гектар, чтобы продолжить работы на полях и предотвратить дефицит продуктов в Днепропетровской области.

На сегодня намолочено около 24,8 миллиона тонн зерновых и бобовых, и этот показатель растет. Марчук добавил, что нынешняя жатва отстает от прошлогодних почти на две недели из-за засухи и обильных дождей в июле. В то же время, урожайность позволяет ожидать общий сбор на уровне примерно 56 миллионов тонн, из которых не менее 40 миллионов тонн пойдут на экспорт, что удерживает позиции Украины среди мировых поставщиков зерна.

К слову, в Днепропетровской области также сообщали о возможности получения денежной помощи для пенсионеров в рамках третьей фазы гуманитарного проекта USAID Bureau for Humanitarian Assistance (BHA).

