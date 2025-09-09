Радимо за можливості обирати альтернативні маршрути, аби уникнути заторів і затримок у русі через обмеження руху транспорту в Києві.

Обмеження руху транспорту в Києві буде введено лише тимчасово на окремому відрізку важливої вулиці в українській столиці, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні КМДА.

Із 9 вересня і до 27 вересня у Печерському районі столиці буде запроваджено часткове обмеження руху транспорту в Києві на вулиці Панаса Мирного. Про це поінформували у комунальній корпорації «Київавтодор», яка відповідає за організацію та виконання дорожніх робіт у місті.

Зазначається, що працівники комунального підприємства з утримання шляхів Печерського району розпочнуть проведення поточного ремонту дорожнього покриття. Роботи охоплять ділянку від вул. Сергія Гусовського до будинку номер 19 на вулиці Панаса Мирного. У цей період рух транспорту в зазначеній зоні буде обмежений, проте повністю проїзд не закриватиметься, що дозволить зберегти можливість пересування для водіїв, хоча й із певними ускладненнями.

У «Київавтодорі» звертають увагу, що ремонтні роботи є необхідними для забезпечення належного стану дорожнього покриття, підвищення рівня безпеки руху та зручності для мешканців і гостей столиці.

Представники комунальної корпорації просять водіїв поставитися з розумінням до тимчасових незручностей, які можуть виникнути у зв’язку з проведенням ремонту, та завчасно враховувати наявні обмеження під час планування своїх поїздок містом.

Таким чином, мешканцям і відвідувачам Печерського району радять за можливості обирати альтернативні маршрути, аби уникнути заторів і затримок у русі через обмеження руху транспорту в Києві. Комунальні служби обіцяють завершити ремонтні роботи у визначені строки та повернути вулиці Панаса Мирного оновлене і більш якісне дорожнє покриття.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Київській області: базовий товар опинився під загрозою.

Також Politeka писала, Пенсія на Київщині: ПФУ звинуватив жінку в безпричинному отриманні 125 тисяч гривень, суд виніс рішення.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: куди можна звернутися.