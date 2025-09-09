Советуем по возможности выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок и задержек в движении из-за ограничения движения транспорта в Киеве.

Ограничения движения транспорта в Киеве будут введены лишь временно на отдельном отрезке важной улицы в украинской столице, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

С 9 сентября и по 27 сентября в Печерском районе столицы будет введено частичное ограничение движения транспорта в Киеве на улице Панаса Мирного. Об этом сообщили в коммунальной корпорации «Киевавтодор», которая отвечает за организацию и выполнение дорожных работ в городе.

Отмечается, что работники коммунального предприятия по содержанию дорог Печерского района начнут проведение текущего ремонта дорожного покрытия. Работы охватят участок от ул. Сергея Гусовского в дом номер 19 на улице Панаса Мирного. В этот период движение транспорта в указанной зоне будет ограничено, однако полностью проезд не будет закрываться, что позволит сохранить возможность передвижения для водителей, хотя и с определенными осложнениями.

В «Киевавтодоре» обращают внимание, что ремонтные работы необходимы для обеспечения надлежащего состояния дорожного покрытия, повышения уровня безопасности и удобства для жителей и гостей столицы.

Представители коммунальной корпорации просят водителей отнестись с пониманием временных неудобств, которые могут возникнуть в связи с проведением ремонта, и заранее учитывать имеющиеся ограничения при планировании своих поездок по городу.

Таким образом, жителям и посетителям Печерского района советуют по возможности выбирать альтернативные маршруты, чтобы избежать пробок и задержек из-за ограничения движения транспорта в Киеве. Коммунальные службы обещают завершить ремонтные работы в установленные сроки и вернуть улице Панаса Мирного обновленное и более качественное дорожное покрытие.

