Прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 вересня в Запорізькій області свідчить про чергування теплих і прохолодних днів.

Прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 вересня в Запорізькій області показує чергування теплої та прохолодної погоди з мінливим вітром та різною кількістю опадів, повідомляє Politeka.

Згідно з даними спостережень, у вівторок, 9 числа, стовпчики термометра піднімуться до +17°C, вітер переважатиме північно-східний зі швидкістю поривів до 10 м/с, а дощів очікується близько 0,6 мм.

У середу, 10 числа, стовпчик термометра сягне +25°C. Четвер, 11 вересня, характеризується температурними показниками +18°C, північно-східний напрям повітря, дощів не передбачається. П’ятниця, 12-го, буде теплою — +24°C, вітер ПнС, пориви 9 м/с.

Субота, 13-го, знову прохолодна — +17°C, подих повітря змінює напрямок на південний, пориви 9 м/с, опади відсутні. Неділя, 14-го, трохи тепліша — +24°C, без дощу. У понеділок, 15 числа, очікується +15°C, вітер ПнС, опади не прогнозуються.

В цілому, протягом тижня температурні коливання будуть від +15 до +25°C. Найчастіше дутиме в північно-східному векторі, але з 13 по 14 вересня змінюється на південний. Пориви досягають 8–10 м/с, що варто враховувати при плануванні перебування на відкритому повітрі. Основна частина опадів припадає на 10 вересня — 3,1 мм, а 15 числа прогнозує значні дощі — 17,4 мм із локальними мінімумами 3,2 мм.

Отже, прогноз погоди на тиждень з 9 по 15 вересня в Запорізькій області свідчить про чергування теплих і прохолодних днів, змінний вітер та різну інтенсивність злив, що допоможе жителям і гостям регіону планувати активності та захищати себе від несприятливих погодних умов.

