Прогноз погоды на неделю с 9 по 15 сентября в Запорожской области показывает чередование теплой и прохладной погоды с переменным ветром и разным количеством осадков, сообщает Politeka.

Согласно данным наблюдений, во вторник, 9 числа, столбики термометра поднимутся до +17°C, ветер будет преобладать на северо-востоке со скоростью порывов до 10 м/с, а дождей ожидается около 0,6 мм.

В среду, 10 числа, столбик термометра достигнет +25°C. Четверг, 11 сентября, характеризуется температурными показателями +18°C, северо-восточное направление воздуха, дождей не ожидается. Пятница, 12, будет теплой — +24°C, ветер СВ, порывы 9 м/с.

Суббота, 13-го, снова прохладная — +17°C, дыхание воздуха изменяет направление на южное, порывы 9 м/с, осадки отсутствуют. Воскресенье, 14-го, немного теплее +24°C, без дождя. В понедельник, 15 числа, ожидается +15°C, ветер СЗ, осадки не прогнозируются.

В целом, в течение недели температурные колебания будут от +15 до +25°C. Чаще всего будет дуть в северо-восточном векторе, но с 13 по 14 сентября сменяется южным. Порывы достигают 8-10 м/с, что следует учитывать при планировании пребывания на открытом воздухе. Основная часть осадков приходится на 10 сентября – 3,1 мм, а 15 числа прогнозирует значительные дожди – 17,4 мм с локальными минимумами 3,2 мм.

Итак, прогноз погоды на неделю с 9 по 15 сентября в Запорожской области свидетельствует об чередовании теплых и прохладных дней, переменном ветре и разной интенсивности ливней, что поможет жителям и гостям региона планировать активности и защищать себя от неблагоприятных погодных условий.

