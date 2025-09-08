Місцеві мешканці хвилюються про ймовірне півищення тарифів на комунальні послуги у Львові, тому розповідаємо про це детальніше.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львові торкнеться не всіх, повідомляє Politeka.

Підвищення тарифів на комунальні послуги у Львові стосується частини бізнесу та операторів систем розподілу електроенергії, але для населення ціни поки що залишаться стабільними.

Відповідні зміни набули чинності з серпня та вересня 2025 року. Так, з 1 серпня граничні ціни на електроенергію для бізнесу виросли у вечірні години від 17:00 до 23:00.

На ринку добу наперед (РДН) розцінки зросли з 9000 до 15000 гривень за мегават-годину. На внутрішньодобовому (ВДР) - ціна також збільшиться з 9000 до 15000. На балансуючому з 17:00 до 23:00 - вартість підніметься з 10000 до 16000.

Експерти підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Львові для бізнесу не означає автоматичного зростання оптових розцінок. Воно скоріше покликане посилити надійність електропостачання та залучити додаткові обсяги енергії з ЄС.

Для населення розцінки залишаються без змін і становитимуть 4,32 гривні за кіловат-годину до кінця жовтня 2025 року. Власники двозонних лічильників платитимуть вночі лише 2,16 грн. Це дозволяє підтримати стабільність витрат домогосподарств у період зростання цін на енергію для бізнесу та операторів.

Водночас нововведення торкнулися операторів системи розподілу електрики. Від 1 вересня споживачі першого класу платять приблизно на 14% більше за розподіл, другого класу - близько на 23%.

Найбільше зростання торкнеться компаній «Рівнеобленерго», «Кіровоградобленерго» та «Хмельницькобленерго», найменше - «Чернігівобленерго», «Черкасиобленерго» та «Львівобленерго».

