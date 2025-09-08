Местные жители переживают о вероятном повышении тарифов на коммунальные услуги во Львове, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львове затронет не все, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львове касается части бизнеса и операторов систем распределения электроэнергии, но для населения цены пока останутся стабильными.

Соответствующие изменения вступили в силу с августа и сентября 2025 года. Так, с 1 августа предельные цены на электроэнергию для бизнеса выросли в вечерние часы с 17:00 до 23:00.

На рынке сутки вперед (РДН) расценки выросли с 9000 до 15000 гривен за мегаватт-час. На внутрисуточном (ВДР) – цена также увеличится с 9000 до 15000. На балансирующем с 17:00 до 23:00 – стоимость поднимется с 10000 до 16000.

Эксперты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги во Львове для бизнеса не означает автоматического роста оптовых расценок. Оно скорее призвано усилить надежность электроснабжения и привлечь дополнительные объемы энергии из ЕС.

Для населения расценки остаются без изменений и составят 4,32 гривны за киловатт-час до конца октября 2025 года. Владельцы двухзонных счетчиков будут платить ночью всего 2,16 грн. Это позволяет поддержать стабильность расходов домохозяйств в период роста цен на энергию для бизнеса и операторов.

В то же время нововведения коснулись операторов системы распределения электричества. С 1 сентября потребители первого класса платят примерно на 14% больше распределения, второго класса - около 23%.

Наибольший рост коснется компаний «Ровнооблэнерго», «Кировоградоблэнерго» и «Хмельницкоблэнерго», меньше всего – «Черниговоблэнерго», «Черкассыоблэнерго» и «Львовоблэнерго».

