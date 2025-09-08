Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львове затронет не все, сообщает Politeka.
Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львове касается части бизнеса и операторов систем распределения электроэнергии, но для населения цены пока останутся стабильными.
Соответствующие изменения вступили в силу с августа и сентября 2025 года. Так, с 1 августа предельные цены на электроэнергию для бизнеса выросли в вечерние часы с 17:00 до 23:00.
На рынке сутки вперед (РДН) расценки выросли с 9000 до 15000 гривен за мегаватт-час. На внутрисуточном (ВДР) – цена также увеличится с 9000 до 15000. На балансирующем с 17:00 до 23:00 – стоимость поднимется с 10000 до 16000.
Эксперты подчеркивают, что повышение тарифов на коммунальные услуги во Львове для бизнеса не означает автоматического роста оптовых расценок. Оно скорее призвано усилить надежность электроснабжения и привлечь дополнительные объемы энергии из ЕС.
Для населения расценки остаются без изменений и составят 4,32 гривны за киловатт-час до конца октября 2025 года. Владельцы двухзонных счетчиков будут платить ночью всего 2,16 грн. Это позволяет поддержать стабильность расходов домохозяйств в период роста цен на энергию для бизнеса и операторов.
В то же время нововведения коснулись операторов системы распределения электричества. С 1 сентября потребители первого класса платят примерно на 14% больше распределения, второго класса - около 23%.
Наибольший рост коснется компаний «Ровнооблэнерго», «Кировоградоблэнерго» и «Хмельницкоблэнерго», меньше всего – «Черниговоблэнерго», «Черкассыоблэнерго» и «Львовоблэнерго».
